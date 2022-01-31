Новому Range Rover Sport обещан 625-сильный двигатель

Новинку позиционируют, как главного соперника Porsche Cayenne

Пятое поколение флагманского внедорожника Range Rover представили осенью прошлого года. Теперь пришла очередь пройти масштабную модернизацию его собрата с приставкой Sport в названии. Дебютировать новинка должна в конце 2022 года, а пока инсайдеры поделились информацией о третьей генерации модели.

Как сообщает издание Autocar, в основу автомобиля ляжет платформа MLA-Flex, на которой базируется и флагман марки. Благодаря новой архитектуре жесткость на кручении вырастет на 50%, а уровень шума снизится на 24% по сравнению с актуальной версией. Также модели достанется полноприводная трансмиссия и пятирычажная задняя подвеска. Новый Range Rover Sport сохранит привычную концепцию исполнения и останется узнаваемым. Корректировки в экстерьере будут незначительными.

Официальной информации о технических характеристиках новинки пока нет. Эксперты британского издания утверждают, что внедорожник получил широкую моторную гамму, которая будет включать шестицилиндровые двигатели семейства Ingenium мощностью от 200 до 400 л.с., дополненные 48-вольтовыми стартер-генераторами. На вершине линейки окажется Range Rover Sport SVR.

Эту версию модели в движение будет приводить 4,4-литровый битурбированный двигатель V8 от BMW, который выдает 625 л.с. мощности и 750 Нм крутящего момента. Такой отдачи мотора достаточно, чтобы набирать первую «сотню» менее чем за 4 секунды. Новый Range Rover Sport составит конкуренцию на рынке Porsche Cayenne, а «заряженный» вариант будет соперничать с Mercedes-AMG GLE 63, Audi RS Q8, Maserati Levante Trofeo и Aston Martin DBX.