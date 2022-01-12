Новые автобусы и фургоны IVECO получат батареи Microvast

На 2022 год запланирован выход на рынок больших городских и междугородных электробусов IVECO Crossway LE Electric, которые будут укомплектованы батареями Microvast с высокой плотностью энергии – от 400 до 466 кВт.ч. Контракт на поставку данных батарей для компании IVECO Bus был подписан в рамках договора о промышленном и коммерческом сотрудничестве, заключенном между Electric Microvast и FPT Industries еще в 2019 году. Отметим, что сегодня IVECO Buses и FPT Industries входят в недавно образованную группу IVECO Group.

Более того, на конец этого года также запланирован дебют новых электрических фургонов IVECO e-Daily. Уже известно, что машины получат передовую батарейную систему модульного принципа, разработанную компанией Electric Microvast. В зависимости от комплектации, IVECO e-Daily будут оснащать от одной до трех батарей, каждая из которых емкостью 37 кВт.ч. Таким образом, суммарная их емкость в самой дальнобойной модификации составит 111 кВт.ч.