На постройку нового завода электромобилей в Испании привлекут 100 млн евро

Недавно образованная компания Switch Mobility собирается построить в Испании современное предприятие по выпуску электрических коммерческих автомобилей. По словам его генерального директора – Энди Палмера (экс-главы Aston Martin), в течение ближайших 10 лет в новый завод будет инвестировано порядка 100 млн евро.

Строительство стартует в испанском городе Вальядолид уже 27 января. Первый автомобили должны появиться из его ворот уже в четвертом квартале 2022 года. Предприятие позволит создать около 2000 прямых рабочих мест и порядка 5000 – косвенных. Новый завод станет первым производственным предприятием Switch Mobility на континентальной Европе. Планируется, что эта площадка также сможет обслуживать и другие рынки, в том числе южноамериканский.

Отметим, что Switch Mobility является дочерней компанией известного индийского производителя Ashok Leyland. Кроме того, сегодня она владеет производством автобусов английской марки Optare: в 2020 году была показана первая двухэтажная модель на водородных топливных элементах.

По состоянию на лето прошлого года, на дорогах Индии и Великобритании уже работало 280 электрических автобусов данного бренда. В июле 2021 года Switch Mobility заключила важную сделку с компанией Dana Incorporated на поставку электрических трансмиссий (мостов, редукторов, двигателей, инверторов, ПО, а также элементов управления и охлаждения).