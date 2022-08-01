В Украину едет новая партия САУ «Krab»

Самоходные артиллерийские установки «Krab» отлично зарекомендовали себя на передовой. Украинские бойцы по достоинству оценили эти САУ и используют их максимально эффективно в борьбе с войсками РФ.

По данным издания Polskie Radio24, после улаживания некоторых формальностей, в Украину отправится восемь гаубиц. Это не помощь от правительства Польши, а имплементация международного соглашения, подписанного между странами в начале июня.

Контракт с компанией Huta Stalowa Wola на сумму 3 млрд злотых предусматривает поставку украинской армии 60 установок «Krab». Так что эти восемь единиц, которые готовятся к отправке, являются только первой партией. Сроки передачи оставшейся техники не оговариваются.