Новый Bentley Bentayga EWB укомплектуют «самыми совершенными» сиденьями

В компании рассказали о плюсах самолетных кресел Airline Seat

Удлиненный кроссовер Bentley Bentayga Extended Wheelbase (EWB) британская марка показала в мае 2022 года. При его создании использовали более 2500 новых деталей. Одна из «фишек» новинки — роскошные сиденья Airline Seat Specification, установленные во втором ряду.

В компании их называют «самыми совершенными» в автомобильном мире. Благодаря им в длительных поездках пассажиры не будут чувствовать болей в теле. Кресла Airline Seat оснащены 12 электромоторами и продвинутой системой массажа, изменяющей давление в 177 точках. Положение кресел регулируется 22 способами. Но особого внимания заслуживает система автоматического контроля микроклимата. Она подстраивает климат под состояние седока. Для этого используются датчики определения температуры и влажности.

Также в Bentley говорят, что кресла Airline Seat имеют интеллектуальный алгоритм коррекции положения. В режиме Relax спинка откидывается на 40 градусов и выезжает подставка для ног. При этом переднее пассажирское сиденье смещается максимально вперед. Стоит отметить, что только за счет увеличенной колесной базы задним пассажирам досталось 180 мм дополнительного пространства.

В бизнес-режиме спинка устанавливается вертикально, обеспечивая тем самым удобною работу с ноутбуком. Как утверждается, подобная автоматическая система регулировки на 40% эффективнее ручного управления.

Поставки Bentley Bentayga EWB запланированы на четвертый квартал 2022 года. Ценник кроссовера пока не объявлен. В компании рассчитывают, что на удлиненную версию придется до 45% продаж модели.