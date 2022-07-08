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На электромобильном рынке Украине определен лидер
Дефицит и высокие цены на топливо стимулируют украинцев пересаживаться на электромобили. Только в июне было зарегистрировано 1055 автомобилей на электротяге – 958 легковых и 97 коммерческих.
По данным «Укравтопрома», прирост продаж в легковом сегменте по соотношению к июню прошлого года составил 65%, а в коммерческом – 140%. Львиную долю в регистрациях по-прежнему занимают электрокары с пробегом. Но есть и положительная динамика. Если в 2021 году доля новых машин в общем числе продаж составляла всего 10%, то теперь она поднялась до 14%. Лидером рынка остается Nissan Leaf, которому отдали предпочтение 196 украинских автомобилистов.
В ТОП-5 самых востребованных электромобилей июня вошли:
- Nissan Leaf – 196 регистраций;
- Volkswagen ID.4 – 72 регистрации;
- Volkswagen е-Golf – 70 регистраций;
- Tesla Model 3 – 58 регистраций;
- Renault Zoe – 57 регистраций.