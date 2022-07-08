На электромобильном рынке Украине определен лидер

Дефицит и высокие цены на топливо стимулируют украинцев пересаживаться на электромобили. Только в июне было зарегистрировано 1055 автомобилей на электротяге – 958 легковых и 97 коммерческих.

По данным «‎Укравтопрома»‎, прирост продаж в легковом сегменте по соотношению к июню прошлого года составил 65%, а в коммерческом – 140%. Львиную долю в регистрациях по-прежнему занимают электрокары с пробегом. Но есть и положительная динамика. Если в 2021 году доля новых машин в общем числе продаж составляла всего 10%, то теперь она поднялась до 14%. Лидером рынка остается Nissan Leaf, которому отдали предпочтение 196 украинских автомобилистов.

В ТОП-5 самых востребованных электромобилей июня вошли: