Новинка Новый большой пикап Great Wall все же добрался до дилеров

За Great Wall King Kong Poer просят 15 780 долларов

Great Wall выводит на рынок большой четырехдверный пикап King Kong Poer. При колесной базе 3410 мм автомобиль достигает 5635 мм в длину, 1880 мм — в ширину, 1815 мм — в высоту. Размер грузовой платформы — 1820 х 1500 х 495 мм. Грузоподъемность — всего 500 кг.

На рынке пикап предложат в бензиновой и дизельной версиях с 2,0-литровыми моторами мощностью 197 и 165 л.с. соответственно. Коробка — шестиступенчатая механическая или восьмидиапазонная автоматическая. В зависимости от комплектации привод будет задним или полным.

Салон King Kong Poer укомплектован сиденьями в обивке из текстиля и мультимедийной системой с небольшим, по нынешним меркам, экраном. В интерьере — обилие пластика. Из «фишек» — логотип марки на рулевом колесе и ромбовидные дефлекторы обдува. Не исключено, что в более дорогих комплектациях салон пикапа будет выглядеть богаче.

В Китае Great Wall King Kong Poer будет стоить 15 780 долларов. Этим скромным ценником и поясняется столь скудное оснащение новинки.