Новый большой пикап Great Wall все же добрался до дилеров
Great Wall выводит на рынок большой четырехдверный пикап King Kong Poer. При колесной базе 3410 мм автомобиль достигает 5635 мм в длину, 1880 мм — в ширину, 1815 мм — в высоту. Размер грузовой платформы — 1820 х 1500 х 495 мм. Грузоподъемность — всего 500 кг.
На рынке пикап предложат в бензиновой и дизельной версиях с 2,0-литровыми моторами мощностью 197 и 165 л.с. соответственно. Коробка — шестиступенчатая механическая или восьмидиапазонная автоматическая. В зависимости от комплектации привод будет задним или полным.
Салон King Kong Poer укомплектован сиденьями в обивке из текстиля и мультимедийной системой с небольшим, по нынешним меркам, экраном. В интерьере — обилие пластика. Из «фишек» — логотип марки на рулевом колесе и ромбовидные дефлекторы обдува. Не исключено, что в более дорогих комплектациях салон пикапа будет выглядеть богаче.
В Китае Great Wall King Kong Poer будет стоить 15 780 долларов. Этим скромным ценником и поясняется столь скудное оснащение новинки.