Флагманский кроссовер Chery получил версию под спорт (фото)

Новый декор делает модель более агрессивной

В конце минувшего года стало известно, что семейство популярного китайского кроссовера Chery Tiggo 8 пополнится новой версией с приставкой Pro. Этот вариант будет шестым в линейке модели, к тому же еще и самым большим. Вероятно, он займет место флагмана. Не успели новинку представить официально, как в сеть попали новые шпионские снимки.

На этот раз вездесущим фотошпионам удалось запечатлеть новый кроссовер со спортивным декором. В частности, у модели присутствуют красные акценты в отделке, а также новые светодиодные элементы, которые интегрированы в решетку радиатора. Эти детали в совокупности с глубоким черным цветом кузова добавляют автомобилю визуальной агрессии.

Согласно информации, которая была опубликована на сайте Министерства промышленности Китая, Tiggo 8 Pro будет достигать в длину 4745 мм, а колесная база составит 2710 мм. Ему обещан 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с. и мотор на 254 л.с. объемом 2 литра. От других представителей семейства новинка будет отличаться более современной внешностью, которая перекликается с моделями марки Lexus, а также богатым оснащением.

О дате выхода будущего флагмана марки на рынок пока информации нет. Также неизвестна его стоимость. Не исключено, что новинку презентуют во второй половине этого года и она станет самой дорогой в семействе.