Новый Dacia Bigster без малейшего камуфляжа показали на живых фото

Предположительно, это концепт кроссовера

Год назад компания Renault представила концепт нового кроссовера под названием Bigster. Он будет выпускаться под маркой Dacia, и займет место флагмана. Во время презентации производитель продемонстрировал новинку на видео, заявив, что ее выпуск начнется в 2022 году. Однако до этого времени модель не была показана физически.

И вот, фотошпионам удалось сделать снимки кроссовера на улицах Голешовицы, что в пригороде Праги (Чехия). Автомобиль выглядит в точности, как на компьютерных скетчах. На представленном экземпляре Дача Бигстер абсолютно нет камуфляжа. У него такой же угловатый кузов с массивным пластиковым обвесом, широкий капот, агрессивный бампер, оригинальная светодиодная оптика и широкая линия остекления.

По данным издания Auto.CZ, это не серийный вариант, а прототип модели, который привезли на специальное мероприятие и должны были передать в самый крупный дилерский центр. Однако в последний момент производитель передумал показывать новинку. С чем это связано – неизвестно. Также в компании умолчали, когда покажут серийный вариант Bigster, и насколько он будет схож с концептом.