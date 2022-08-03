На аукцион выставят экспериментальный внедорожник Porsche Type 597

С 18 по 22 августа на аукционе Sotheby’s выставят уникальный экспериментальный внедорожник Porsche Type 597, выпущенный в далеком 1955 году. Он был разработан по заказу военного ведомства ФРГ для участия в тендере вместе с машинами Borgward и Auto Union. К сожалению, в производство машина не пошла из-за дороговизны конструкции. На аукционе представлен пятый по счету прототип из 22-х, построенных специально для военных. А всего выпустили 71 экземпляр, 49 из которых – гражданские, разошлись в частные руки.

В нашем же случае – это настоящий раритет. Он оснащен 4-цилиндровым оппозитным воздушником от модели 356 и 4-ступенчатой коробкой передач (с понижающей передачей). Передний мост сделан подключаемым. В заднем мосту установлен блокируемый дифференциал. Стоимость лота: 725 – 775 тыс. долларов.