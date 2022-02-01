Новинка Новый электрический Beetle поступил в продажу, но продает его не Volkswagen

Клон легендарного «Жука» выводит на рынок марка Ora, принадлежащая Great Wall

Ora, принадлежащая концерну Great Wall, анонсировала продажи нового электрокара — Ballet Cat. По сути, новинка является практически точной копией популярной модели Beetle, которую Volkswagen поставил на конвейер в 1938 году. Вероятно, уличить китайскую марку в плагиате так и не удалось. По некоторым данным, в Китае продажи Ballet Cat стартуют 30 марта.

Весной прошлого года Ora привезла на автосалон в Пекине концепт под названием Punk Cat, который вызвал огромный интерес у Volkswagen и ее юристов. Автомобиль был клоном классического Beetle. Серийную версию электрокара переименовали в Ballet Cat, слегка подкорректировав ей внешность. У автомобиля иная оптика и корпуса зеркал заднего вида.

Форму кузова с покатой линией крыши и капота менять не стали. Она по прежнему намекает на оригинал. Несмотря на внешнее сходство, помешать выпуску китайского клона Volkswagen не удалось.

Ora Ballet Cat получился крупнее оригинального Beetle. Китайский электрокар достигает в длину 4,4 м, что на 0,4 м больше, тогда как ширина и высота одинаковы — 1,9 и 1,6 м соответственно.

В движение его приводит один электромотор, установленный на задней оси. Его мощность — 171 л.с. Максимальная скорость — 155 км/ч. Аккумуляторов два, покупатели могут выбрать вариант большей или меньшей емкости — 47,8 или 59,1 кВтч. Ожидается, что Ora Ballet Cat с батареей большей емкости может проезжать на одном заряде аккумулятора 500 км.