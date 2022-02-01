Skoda представила электрическое кросс-купе Enyaq Coupe iV и его «заряженную» версию

Старт продаж новинок запланирован на весну 2022 года

В последний день января Skoda порадовала поклонников сразу двумя новинками — Enyaq Coupe iV и Enyaq Coupe RS iV. От базового Skoda Enyaq, первой полностью электрической модели марки, купеобразная версия отличается покатой линией крыши, за счет которой удалось снизить коэффициент аэродинамического сопротивления с 0,255 до 0,234. По сравнению со стандартной версией купе на 6 мм выше — 1622 мм. В длину автомобиль прибавил 14 мм — 4563 мм. А вот ширина и колесная база остались неизменны — 1879 мм и 2765 мм.

У Enyaq Coupe iV и его «заряженной» версии в качестве базовых колес установлены 19-дюймовые и 20-дюймовые соответственно. У обычной версии они 18-дюймовые. Уже в базе кросс-купе включены панорамная крыша, а в версии с приставкой RS — матричная головная оптика и подсветка фальшрадиаторной решетки.

При этом интерьер обычной версии и кросс-купе практически идентичны. К отличиям можно отнести наличие в базовой версии Skoda Enyaq Coupe iV сенсорного экрана системы мультимедиа диагональю 13 дюймов. Диагональ цифровой приборной панели — 5,3-дюйма, в качестве опции предлагают еще один дополнительный дисплей — проекционный. Вариантов отделки салона несколько.

У электрической новинки будет четыре версии. Первая — Coupe 60 iV. Это вариант с одним электромотором 179 л.с. на задней оси и аккумуляторным блоком емкостью 62 кВтч. Вторая — Coupe 80 iV. Для нее предусмотрен 204-сильный электромотор и батарея на 82 кВтч. Такой электрокроссовер способен преодолеть 545 км пути на одном заряде аккумулятора. Сразу за ним следует версия Coupe iV 80x с двухмоторной силовой установкой, суммарной отдачей 265 л.с. и системой полного привода.

Топовый вариант под названием Coupe RS iV также комплектуется двухмоторной силовой установкой, выдающей 306 л.с. Это первая электрическая RS-версия с заниженной спортивной подвеской. Такая версия ускоряется от 0-100 км/ч за 6,5 секунды. Максимальная скорость кросс-купе принудительно ограничена на 180 км/ч.

Продажи Skoda Enyaq Coupe iV и ее RS версии запланированы на весну нынешнего года. Стоимость новинок марка озвучивать не стала.