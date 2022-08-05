Новый электрический Hyundai Kona вышел на дорожные тесты

Официальная премьера новинки ожидается в начале 2023 года

Motor1 опубликовал шпионские снимки следующего Hyundai Kona EV. Прототип нового электрического кроссовера заметили рядом с немецким техническим центром компании. От посторонних глаз кузов автомобиля защищен толстым слоем камуфляжа. Но на фото хорошо виден лючок зарядного порта в центре закрытой передней панели. Там же он находится и у актуальной модели.

В облике прототипа просматриваются черты нового Hyundai Tucson, но общие очертания кузова сохранены. На месте останется и прежняя оптика. Не исключено, что со сменой поколений кроссовер немного прибавит в габаритах.

По неофициальным данным, следующий Hyundai Kona EV получит обновления аналогичные родственному Kia Niro EV нового поколения. Емкость батареи кроссовера увеличат с 68 до 68,4 кВтч, что вряд ли отразится на запасе хода. Мощность топовой версии сохранится на уровне 204 л.с., но крутящий момент урежут с нынешних 395 Нм до 255 Нм.

Ранее фотошпионам уже удавалось заглянуть в салон новинки. Он серьезно изменен по сравнению в актуальной моделью. В целом больше напоминает Hyundai Ioniq 5.

Премьера Kona EV ожидается в начале 2023 года. Тогда же будут представлены бензиновые и гибридные модификации кроссовера следующей генерации.