«‎Холоднояровцы» освоили ремонт трофейной техники (фото)

Украина 164-й день защищается от российских оккупантов. За это время наши бойцы уничтожили огромное количество вражеской техники. Также довольно много образцов вооружения РФ, которым удалось уцелеть в боях, стали трофеями.

Украинские защитники называют эту технику «‎российским ленд-лизом». Они быстро возвращают ее в строй и используют против предыдущих хозяев. Восстанавливать бронетехнику оккупантов взялся и ремонтный батальон 93-й бригады «Холодный Яр». Командир рембата рассказал, что с начала полномасштабной войны они починили несколько десятков разных машин.

Самым интересным образцом, по словам Дмитрия, стала 120-мм артиллерийская установка «Нона-СПК» на шасси бронетранспортера БТР-80. Ее особенность заключается в том, что она комплектуется минометной установкой. Эту машину захватили в одном из боев под Гусаровкой (Харьковская область). У нее заклинило двигатель. Наши специалисты быстро разобрались с проблемой и установка скоро отправится на передовую.

Также «‎Холоднояровцы» восстановили две командно-штабных машины на базе БТР-80, БТР-82 и БМП-1 «Бассурманин». Подорвавшийся на мине украинский «Урал» тоже вернули в строй благодаря трофеям, у которых позаимствовали раму, двигатель и коробку передач. Сейчас бригада работает над медицинским МТ-ЛБ и несколькими самоходными установками.