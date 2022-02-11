Toyota и Suzuki выпустят электрический кроссовер за 17 000 долларов

Старт производства намечен на 2025 год

Toyota и Suzuki намерены выпустить новый электрокроссовер, способный проезжать на одном заряде аккумулятора до 500 км пути. Габаритами новинка будет сопоставима с Hyundai ix25. Иными словами, это будет компактный, а не полноразмерный кроссовер.

Основой модели с внутризаводским индексом YY8 станет модульная платформа 27PL, созданная на основе Toyota 40PL. По некоторым данным, в длину кроссовер будет достигать 4300 мм. Размер колесной базы — 2700 мм.

В базовой модификации новинке положен только один электромотор. Его мощность — 138 л.с. Пару ему составит тяговая батарея емкостью 48 кВтч. В полноприводной — два мотора суммарной отдачей 170 л.с. Такой версии достанется более емкий аккумулятор на 59 кВтч. Он сможет обеспечить запас хода до 500 км.

Оба производителя намерены выпускать электромобиль одновременно под своими шильдиками. Начало производство компактной новинки запланировано на 2025 год. Ожидаемый ценник — 17 000 долларов. Ключевым рынком модели станет Индия. В дальнейшем кроссовер предложат и за пределами страны.