Renault отказывается от соперничества с VW Passat

Последние экземпляры Talisman будут собраны в феврале 2022 года

Renault Talisman выпускается с 2015 года и доступен в кузовах седан и универсал. На рынке модель соперничает с VW Passat. Автомобиль даже не успел сменить поколение, как производитель объявил о том, что снимает его с конвейера.

Последние экземпляры модели будут выпущены в феврале 2022 года. Так что тем, кто хотел стать счастливым обладателем Рено Талисман, следует поторопиться. Компания не будет выпускать преемника автомобиля. В качестве замены седану и универсалу французский производитель предложит новую модель в кузове кросс-купе, которую представят в 2024 году. Она унаследует черты нового кроссовера Renault Austral и получит гибридную силовую установку E-Tech с отдачей 280 л.с.

Напомним, что Talisman является одной из четырех моделей, от которых компания намерена отказаться в рамках своей масштабной стратегии электрификации «Renaulution». Позже такая участь постигнет автомобили Espace, Scenic и Grand Scenic. Их заменят более актуальными кроссоверами с гибридной или полностью электрической силовыми установками.