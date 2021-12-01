Сторонние дизайнеры показали новый электрический седан Volkswagen на неофициальном рендере

Электроседан будет выполнен в стилистике семейства ID

Популярный седан Volkswagen Passat уходит в отставку, а на его место компания готовит электромобиль под названием Aero B. Новинку планируют представить в 2023 году, а пока прототипы проходят дорожные тесты, где неоднократно были замечены фотошпионами. Опираясь на эти снимки и данные полученные от производителя, независимые дизайнеры составили первый рендер модели.

На изображении электрический седан выглядит очень элегантно. Он получил атлетичные формы, которые отлично сочетаются с современным языком дизайна марки. Передняя часть выполнена в стилистике электрического семейства ID. Узкие фары соединены между собой тонкой светодиодной полосой, а в бампер интегрирован крупный воздухозаборник с оригинальным рисунком.

Выштамповки по бокам, большие колеса с двухцветной отделкой и мускулистые арки отлично дополняют образ модели. Крыша и зеркала заднего вида выполнены в черном цвете, а ручки расположены заподлицо с кузовом. Также оригинально смотрится хромированная полоса, которая проходит по верхнему канту боковых стекол.

Точных данных о размерах седана нет, но выглядит он более громоздко, чем Passat или Arteon. О силовой установке также ничего не известно. Ожидается, что Volkswagen Aero B будет предлагаться с одним и двумя электромоторами. В самой мощной версии он сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 5,6 секунды.