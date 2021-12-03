Новый электрокар Renault получил уникальное умение, которого нет у других автомобилей

У классического автомобиля появилась летающая версия — Air4

Появление аэрокара Renault Air4 нельзя назвать случайностью. Его выпуск приурочен к 60-летнему юбилею классического Renault 4. Напомним, что первое поколение модели выпускали с 1961 по 1994 год. В начале 2021 появилась информация о том, что марка намерена вернуть автомобиль, но уже в виде электрокара. Renault предложит потенциальным покупателя электрический кроссовер и фургон по мотивам классической модели Рено 4.

А пока мы все еще ждем появление электромобиля, новый Renault 4 предстал немного в другом виде — летающего автомобиля, который за шесть месяцев подготовил центр моушн-дизайна TheArsenale. Renault Air4 представляет собой кабину на раме, при этом в автомобиле нет дверей. В салоне предусмотрено только одно место – для пилота. Чтобы занять его, необходимо откинуть кузов вперед.

Несмотря на то, что на разработку нового чуда техники потратили всего шесть месяцев, аэрокар действительно может подниматься в небо. Пока в TheArsenale говорят о высоте полета 15 метров, но теоретически Air4 может подняться на 700 метров над землей.

В движение летающую «четверку» приводит электрическая силовая установка. Литий-полимерная аккумуляторная батарея емкостью 90 000 мАч питает электромоторы, которые вращают винты. При этом мощность силовой установки озвучивать не стали. Максимальная скорость — 90 км/ч.

Серийного продолжения у Air4 не будет. В Renault ее разработку посчитали слишком затратной и ненужной. До конца года аэрокару отведена роль музейного экспоната, который будет стоять в ателье Renault на Елисейских полях в Париже. Далее его ждет тур в Майами, Нью-Йорк и Макао.