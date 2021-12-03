Самый необычный Toyota RAV4 обновлен: что изменилось в кроссовере

Минимальная стоимость автомобиля составляет 43 000 долларов

Mitsuoka Motors, которая получила широкую популярность благодаря конверсиям современных моделей в ретро-стиле, обновила свою самую востребованную – кроссовер Buddy. Он построен на базе актуального Toyota RAV4 и пользуется высоким спросом на местном рынке.

По словам главы компании, очередь за этим автомобилем растянулась на несколько лет вперед. Производитель даже принял решение увеличить в два раза объемы годового выпуска модели. Несмотря на такой ажиотажный спрос кроссоверу немного подправили внешность и оснащение. Он получил алюминиевые колесные диски, камеры заднего вида и сиденья с функцией вентиляции.

Mitsuoka Buddy, как и прежде, будет поставляться со светодиодной оптикой, современной мультимедийной системой, панорамной крышей, системой круиз-контроля и основными ассистентами безопасности. В движение его приводит 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., который сопряжен с вариатором и системой переднего или полного привода.

Также доступна версия с гибридной силовой установкой E-Four на основе 2,5-литрового мотора и электромеханического вариатора. Суммарная отдача составляет 218 или 222 л.с. Стоимость такого кроссовера начинается от 43 000 долларов.