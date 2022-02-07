Новый электромобиль от Toyota – 300 км пробега за 15 000 долларов

Новинку представят в 2023 году

В конце минувшего года компания Toyota раскрыла свою новую стратегию развития, в рамках которой она до 2030 года намерена полностью перейти на выпуск электромобилей. За это время производитель выпустит 13 новых электрокаров, в том числе и компактный сити-кар bZ1.

Новинку позиционируют, как экологичную альтернативу недавно представленного Aygo X Cross. Электромобиль будет схож с топливным кроссовером в плане габаритов и дизайна, но получит и собственные черты, которые придадут ему индивидуальности. Модели обещаны узкие фары со светодиодными ДХО, бампер с крупным воздухозаборником, короткий капот и массивный пластиковый обвес. Опираясь на эти данные, эксперты издания Motor.es создали первый рендер модели. Он получился довольно реалистичным.

Относительно салона и его оснащения информации пока нет. Однако инсайдеры утверждают, что он будет просторным и комфортным, несмотря на компактные размеры модели. В качестве основы для Toyota BZ1 выступит платформа e-TGNA, разработанная компанией специально для электромобилей. В движение новинку будет приводить один электромотор, расположенный на передней оси. Запас хода до 300 км обеспечит батарея емкостью 45 кВтч.

Японская компания возлагает большие надежды на эту модель. Ее планируют представить в 2023 году. Сроки выхода электрокара на рынок производитель пока не озвучивал. При этом назван диапазон стоимости новинки – от 15 до 20 000 долларов.