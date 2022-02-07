Новости Огромная дверь и ниши для хранения игрушек: как выглядит первый электрокар для животных

Новинка призвана вывести на новый уровень общение людей и их питомцев

Новый автомобиль под названием Renault Pet Communication Device — это интересное решение для тех, кто привязан к своим домашним питомцам и не желает расставаться с ними. Электрокар в одинаковой степени хорош, как для тех, так и для других.

Его создал студент-дизайнер Седжун Ким из Сеула. Парень уверяет, что его разработка способна вывести общение людей и животных на новый уровень. Более того, появление такого транспортного средства в будущем называют вполне реальным. По сути, оно представляет собой автономную игровую площадку для животных.

Внешне Renault Pet Communication Device выглядит очень необычно, особенно его задняя часть с полукруглым багажником, который выполняет функцию основной двери. Достаточно поднять капот, и готово пространство для отдыха домашнего любимца.

Интерьер электрокара больше напоминает игровую площадку. Сиденья переработали так, чтобы животные могли перемещаться по салону автомобиля и делать то, что им вздумается. Ряд площадок и столиков установлены на разной высоте. Это делает их использование максимально удобным. О том, что о людях автор электромобиля не забыл, намекают подстаканники и система мультимедиа с сенсорным экраном.

Еще одна интересная особенность электрического концепта — это возможность использовать задние колесные ниши для хранения различных безделушек для животных. Ну и самое главное — передвигается транспортное средство без участия человека.