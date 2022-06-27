Новый электромобиль за $20 000 отправляется покорять рынок Европы

Итальянская компания DR Automobiles представила городской компактный электромобиль под названием Sportequipe 1. Новинка разработана совместно с китайским концерном Chery и будет предлагаться на рынке Европы.

Основой для нового электромобиля стал популярный Chery EQ1. Он достигает в длину 3200 мм. Ширина и высота составляют 1670 и 1550 мм соответственно. Двухдверная машина выглядит стильно и современно. В передней части внимание привлекает крупная решетка радиатора с сетчатым наполнением и аналогичная вставка в бампере, вздернутые вверх большие светодиодные фары и короткий капот.

На корме оригинальные по форме фонари визуально объединены темной пластиковой плашкой с названием модели. На крыше установлен крупный спойлер с дополнительным стоп-сигналом, а на бампере – диффузор с элементами черного цвета, которые контрастируют с основным оттенком кузова.

Несмотря на компактность модели, ее салон выглядит довольно просторно. В его оснащение входит мультируль, мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, кондиционер и слот для беспроводной зарядки смартфона. В отделке кабины использован текстиль.

В движение Sportequipe 1 приводит один электромотор мощностью 61 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Он позволяет электрокару развивать максимальную скорость до 120 км/ч. Запас хода в 210 км обеспечивает батарея емкостью 31 кВтч. Зарядить аккумулятор до 80% можно всего за 30 минут. Стоимость новинки стартует от 20 000 долларов. На рынок она выйдет в сентябре этого года.