Subaru Forester обзавелся новой спортивной версией

Продажи Forester STI Sport стартуют в ближайшие недели

У обновленного Subaru Forester появилась новая спортивная версия — STI Sport. Внешне такой кроссовер можно отличить по специальным шильдикам STI и глянцево-черным элементам кузова.

В частности, решетке радиатора, корпусах боковых зеркал заднего вида, спойлеру и вставкам в переднем бампере. Дополняют спортивный образ окрашенные в черный 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с особом дизайне.

Салон отделан в черно-бордовой гамме и укомплектован трехспицевым рулевым колесом, алюминиевыми педалями и сиденьями с усиленной боковой поддержкой. На передней панели виден довольно большой тачскрин мультимедийного комплекса. Под ним разместилась аудиосистема. Чуть ниже — ручка переключения коробки передач и «шайба» выбора ездовых режимов.

«Под капотом» у Forester STI Sport — 1,8-литровый бензиновый оппозитный CB18 базового кроссовера. Отдача агрегата — 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Работает он в связке с бесступенчатым вариатором и полным приводом.

Из технических отличий — спортивные амортизаторы Hitachi Astemo SFRD. С ними STI Sport управляется так же легко «как седан».

Стоимость нового спортивного кроссовера не озвучена. Новинка станет эксклюзивом для японского рынка. Старт продажи ожидается в ближайшие недели.