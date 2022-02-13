Новый Ford Explorer полностью рассекречен – у него огромный экран и современная внешность

Салон модели стал выглядеть премиальнее

До конца текущего года Ford намерен вывести на рынок обновленную версию кроссовера Explorer. Как компания не старалась удержать новинку в секрете, но фотошпионам все же удалось сделать ее снимки, причем совершенно без камуфляжа.

Автомобилю существенно перекроили внешность. Ему досталась новая решетка радиатора с закругленными краями, более изогнутый передний бампер с узким воздухозаборником, иные фары и J-образные хромированные акценты. Задние фонари растянулись во всю ширину кормы и получили другую графику. По-другому выглядит задний бампер и патрубки выхлопной системы.

Однако более кардинальные изменения произошли в салоне. После проведенных модернизаций он стал напоминать новый Mondeo или Evos. В оснащение кабины вошла новая цифровая приборная панель и мультимедийная система с гигантским широкоформатным экраном. Вентиляционные отверстия стали тоньше, а центральная консоль изящнее. В общем салон стал выглядеть премиальнее.

В движение обновленный кроссовер будет приводить 2,3-литровый двигатель EcoBoost мощностью 272 л.с. и 425 Нм крутящего момента, который сопряжен с десятиступенчатой ​​коробкой передач. Конечно стоит отметить, что на фото засветили не американскую, а китайскую спецификацию Ford Explorer. Пойдет ли заокеанский вариант по такому же пути пока неизвестно.