На стоянке а Киеве проросла интересная маршрутка

В одном столичном АТП давно уже стоит на приколе интересный автобус малого класса – Otoyol M24 на шасси IVECO. В данном случае это городская версия, выпущенная в 1999 году, которая в свое время активно эксплуатировалась отечественными перевозчиками. Сегодня представленная машина уже не на ходу и в буквальном смысле проросла молодыми деревцами.

Впервые украинский потребитель смог ознакомиться с турецкими автобусами Otoyol еще на автосалоне SIА-97 в Киеве. Тогда, правда, была представлена еще дорестайлинговая модель. Автобус имел длину 6280 мм, ширину 2220 мм и высоту 2750 мм. Колесная база – 3300 мм. Общая пассажировместимость составляла 40 чел. (мест для сидения – 23).

Предлагалось две модификации, которые отличались мощностью дизельного двигателя IVECO 8040.25. Так, модель М24.9 развивала 90 л.с. и 255 Нм при 1400 об/мин, а М24.12 – уже 115 «лошадок»и 353 Нм при 1600 об/мин. Первая комплектовалась 5-ступенчатой механической коробкой передач, а вторая – 6-ступенчатой. Снаряженная масса составляла 5900 и 6300 кг соответственно. Цена (без НДС) стартовала от 23 900 долларов.

Отметим, что в конце 1998 года в Украине даже организовали крупноузловую сборку малых автобусов Otoyol – на мощностях СП «ИВЕКО КрАЗ» в Кременчуге. К сожалению, такие машины у нас не получили широкого распространения. Кто знает, может и к доживающему свой век в Киеве Otoyol M24 тоже приложили руки специалисты вышеупомянутого совместного предприятия.

В последующие годы на украинский рынок пытались запустить и более совершенный городской автобус малого класса от Otoyol. Так, на выставке SIA 2004 в Киеве на стенде IVECO была представлена модель M50.12 Cityline с салоном на 50 пассажиров (мест для сидения – 20), оснащенная двигателем и трансмиссией от грузовика IVECO TurboZeta. Однако и эта модель также не имела у нас большого успеха.