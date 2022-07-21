Новый Haval Dargo станет гибридом

У обновленного кроссовера появится гибридная версия мощностью 243 л.с.

Haval готовит масштабное обновление кроссовера Dargo или Big Dog, который появился на китайском рынке летом 2020 года. По предварительной информации, помимо пересмотра дизайна компания планирует расширение линейки за счет гибридной модификации.

Ожидается, что гибридный Dargo укомплектуют силовой установкой от кроссовера Haval Shenshou, выпускаемого с 2021 года. Она состоит из 1,5-литрового четырехцилиндрового турбированного GW4B15D мощностью 154 л.с. и электродвигателя. Совокупная отдача силовой установки — 243 л.с.

Ориентировочный ценник обновленного Haval Dargo — около 17 740 долларов. Производство модели наладят на модернизированном заводе марки в городе Тяньцзинь. Там же собирают Wey Dream и Ora Punk Cat.

Актуальный Haval Dargo доступен с двумя бензиновыми турбированными моторами: 1,5-литровым четырехцилиндровым GW4B15A мощностью 159 л. с. и 2,0-литровым 4N20 мощностью 204 л.с. Версия с меньшим мотором — переднеприводная, с большим — полноприводная с блокировкой заднего дифференциала. Ценник — от 17 600 до 23 950 долларов в зависимости от комплектации.