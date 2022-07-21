Посвежевший дизайн и новый мотор: представлен обновленный Geely Coolray

В Китае продажи рестайлингового кроссовера стартуют этой осенью

Geely представила обновленную версию Coolray, известного в Китае под названием Binyue. Это первое масштабное обновление модели, появившейся четыре года назад. На родном рынке кроссовер теперь называется Binyue Cool и отличается от предшественника дизайном экстерьера, переработанным в соответствии с новой фирменной стилистике марки Energy Storm («буря энергии»).

В частности, у обновленной модели огромная решетка радиатора в новом дизайне, более узкая оптика и перерисованные кузовные панели. Также новинке достались оригинальные 18,0-дюймовые колесные диски.

Полностью перерисованный салон комплектуется большим дисплеем, объединившим в один блок 10,25-дюймовую панель приборов и 12,3-дюймовую систему мультимедиа. Также изменены дверные карты, профиль сидений и форма воздуховодов. Управление климатом вынесено на экран мультимедийной системы. На центрально тоннеле красуется беспроводная зарядка для гаджетов. Плюс к этому заявлена система Face ID. Она идентифицирует водителя и применяет персональные настройки.

Под капотом новый 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор BHE15, разработанный компанией Aurobay (совместное предприятие Geely Holding и Volvo). Мощность агрегата — 181 л.с., на 4 л.с. больше, чем у прежней «турботройки» того же объема.

Коробка передач осталась прежней — семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Привод — передний. По данным производителя, от 0 до 100 км/ч обновленный Coolray/Binyue Cool ускоряется за 7,6 секунды, на 0,3 секунды быстрее предшественника. Комбинированный расход топлива составляет 5,8 литра на 100 км против прежних 6,3 литров.

Позже обещана гибридная версия Binyue Cool, но технической информации о таком кроссовере нет. На родном рынке марки обновленный кроссовер появится осенью 2022 года. Тогда же станет известно о перспективах появления посвежевшей модели на других рынках.