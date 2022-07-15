Новый Honda Accord рассекретили до официальной премьеры

Седан следующего поколения показали на патентных изображениях

Honda готовится вывести на рынок новый Accord. Как стало известно, марка запатентовала дизайн седана следующей, одиннадцатой генерации в Австралии. Изображения новинки обнаружили в базе Бразильского национального института промышленной собственности.

От предшественника новый Honda Accord будет отличаться формой капота и оптикой, а также отсутствием выштамповок на боковинах. Эти изменения сделают седан внешне более строгим.

Как отразится смена поколений на технической «начинке» модели, не сообщается. Актуальное, десятое поколение модели доступно с несколькими вариантами силовой установки. В частности, с гибридной на базе 2,0-литрового атмосферного мотора. Комбинированная отдача ДВС и электродвигателя — 215 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Также доступна модификация с 1,5-литровым турбированным двигателем отдачей 195 л.с. и 260 Нм. Третий вариант — 2,0-литровый наддувный мотор, выдающий 256 л.с. и 370 Нм. Вариантов коробок передач то же три: бесступенчатый вариатор e-CVT, обычной клиноцепной вариатор и десятиступенчатая автоматическая коробка с управлением «по проводам».

«В базе» предусмотрены 8,0-дюймовая мультимедийная система, двухзонный круиз-контроль, фирменный комплекс систем безопасности Honda Sensing и 17,0-дюймовые колесные диски. Топовым версиям достались адаптивные амортизаторы, беспроводная зарядка и отделка салона натуральной кожей.

В США базовый Honda Accord стоит от 26 520 долларов. Топовая комплектация Touring оценивается в 38 450 долларов.