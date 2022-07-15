Сервісні договори від OPEL - обслуговування без компромісів

Кожен власник авто бажає якомога найдовше зберегти відмінний стан свого автомобіля та збільшити його термін експлуатації. Але ситуації трапляються різні і навіть найбільш надійні авто потребують ремонту. І тут на поміч автовласникам приходить заводська гарантія на авто, яка надається на 3 роки або 100 тисяч км пробігу для пасажирських автомобілів, або ж на 2 роки без обмеження пробігу для комерційних авто. Але тепер бренд OPEL пропонує унікальний продукт для власників OPEL та для потенційних покупців – сервісний договір на обслуговування авто. Даний договір забезпечить максимальний комфорт для автовласників та додасть впевненості в безперебійній роботі авто. Насолоджуйтесь керуванням вашим автомобілем, про решту подбаємо ми!

Сервісний договір — просте рішення, за допомогою якого ви зможете продовжити договірну гарантію OPEL на термін до 5 років, скористатися послугами технічної допомоги на дорозі OPEL Assistance та, в залежності від обраного типу договору, отримати додаткові переваги. Придбати сервісний договір можна не лише в момент купівлі нового автомобіля, але і протягом наступних 18 місяців. Дана пропозиція діє з 1 липня 2022 року, але власники авто, які були придбані менше 18 місяців тому, також можуть звернутися до найближчого дилера бренду та оформити сервісний договір. Що важливо, клієнт самостійно визначає межі покриття та поєднання послуг у відповідності до потреб!

Що ж отримає клієнт від сервісного договору OPEL? В першу чергу це обслуговування автомобіля під контролем виробника – всі роботи проводяться кваліфікованими спеціалістами в авторизованих сервісних центрах бренду з використанням оригінальних запчастин і професійного обладнання. І це все доступно у всіх дилерських центрах OPEL на всій території України. Тобто ви отримуєте сервісні послуги безкоштовно, за рахунок сплаченого договору, протягом терміну до 5 років з максимальним обмеженням пробігу до 200 тисяч кілометрів. Таким чином ви страхуєте себе від непередбачених цінових змін на обслуговування автомобіля внаслідок інфляції, курсів валют тощо. Варто також відзначити, що сервісний договір закріплюється за автомобілем, а не за власником і тому договір залишатиметься чинним навіть після продажу авто, що безумовно позитивно вплине на його ціну.

OPEL пропонує 3 типи договорів:

РОЗШИРЕНА ГАРАНТІЯ РОЗШИРЕНА ГАРАНТІЯ + ЗАМІНА ДЕТАЛЕЙ ПРИРОДНОГО ЗНОСУ РОЗШИРЕНА ГАРАНТІЯ + ЗАМІНА ДЕТАЛЕЙ ПРИРОДНОГО ЗНОСУ + РЕГЛАМЕНТНІ ТО

Тепер давайте по порядку розберемося з кожним із варіантів.

Розширена гарантія включає послуги, аналогічні договірній гарантії — заміну запасних частин та виконання робіт з усунення механічних, електричних та електронних ушкоджень після завершення терміну дії договірної гарантії. Крім того, всі хто придбає цей тип сервісного договору матиме можливість скористатися послугами технічної допомоги на дорозі OPEL Assistance – програма допомоги на дорозі, яка працює 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Договір може бути придбаний на загальний період до 60 місяців та з обмеженням пробігу до 150 тисяч кілометрів.

Розширена гарантія + заміна деталей природного зносу передбачає умови, які вказані вище, але на додачу клієнт отримує можливість гарантійної заміни запасних частин, зношених в ході нормальної експлуатації (наприклад, щітки склоочисників, гальмівні колодки, диски тощо), відповідно до переліку, зазначеного в сервісній книжці. І, як і в попередньому варіанті, сукупний період дії договору може сягати до 60 місяців з обмеженням пробігу до 200 тисяч кілометрів.

У випадку сервісного договору розширена гарантія + заміна деталей природного зносу + регламентні ТО, клієнт на додачу отримує безкоштовне проведення планового регламентного технічного обслуговування, адже його вартість уже включена у вартість сервісного договору. Даний договір передбачає все, що потрібно для полегшення вашого життя. Керуйте безтурботно!

Отже, разом з сервісними договорами OPEL клієнт отримує впевненість в комфорті та безпеці експлуатації власного авто. Передайте професіоналам бренду всі турботи, пов’язані з обслуговуванням, , а вам залишиться лише насолоджуватися керуванням автомобілем. Познайомитися з більш детальною інформацією ви зможете на офіційному сайті бренду OPEL.