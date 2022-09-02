Новый Honda Civic Type R уже в продаже

«Горячий» хэтчбек новой генерации оценили в 35 600 долларов США

В Японии стартовали продажи нового спортивного хэтчбека Civic Type R. На внутреннем рынке марки новинка появилась через полтора месяца после презентации. Японцам хэтчбек доступен только в одной комплектации стоимостью $35 600.

Практически все кузовные панели Civic Type R, включая капот, бамперы, решетку радиатора, накладки на дверные пороги и дверь багажного отделения оригинальные. В частности, для более эффективного охлаждения решетка радиатора по сравнению с предшественником увеличена на 48%. Из-за более широкой колеи разработчикам пришлось заменить передние и задние крылья, установить новые задние двери. Также Type R отличается от стандартного хэтчбека массивным задним спойлером и выхлопной системой с тремя патрубками. Дополняют картину низкопрофильные колеса 265/30 ZR19 с шинами Michelin Pilot Sport 4S и легкосплавными 10-спицевыми дисками.

Габаритная длина хот-хэтча — 4595 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1405 мм. Расстояние между осями — 2735 мм. В кузовной палитре четыре оттенка — Frame Red, Sonic Grey Pearl, Crystal Black Pearl и Racing Blue Pearl.

Новый Honda Civic Type R укомплектован 2,0-литровым бензиновым наддувным мотором Honda K20 VTEC с новым турбонагнетателем. В результате мощность агрегата составила 340 л.с., что на 10 л.с. больше, чем у автомобиля предыдущей генерации. Максимальный крутящий момент — 420 Нм. Работает мотор в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

В шасси Civic Type R использованы оригинальные пружины, рычаги и амортизаторы, что позволило увеличить жесткость подвески и повысить устойчивость в поворотах. На скорости 200 км/ч прижимная сила составляет 900 Нм.

У ездовой электроники три режима — комфорт, спорт и +R. Также предусмотрена возможность индивидуальной настройки двигателя, рулевого управления, подвески, звука выхлопа и согласования оборотов при переключении передач. При переходе в трековый режим +R информация о передаче, оборотах двигателях и других важных параметрах выводится на 10,2-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Видео заездов можно записать при помощи фронтальной камеры, а данные о каждом сохранит встроенный регистратор Honda LogR.