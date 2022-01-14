Новый Honda HR-V примерил агрессивный дизайн (фото)

В феврале 2021 года Honda представила новое поколение компактного кроссовера HR-V для рынка Японии. В марте дебютировала глобальная версия модели. И вот, спустя почти год, компания подготовила следующую генерацию автомобиля, которая достанется жителям Америки.

Официально новинку должны презентовать в конце текущего года, а пока производитель опубликовал несколько тизерных снимков, тем самым засветив ее внешность. В отличии от международного варианта, заокеанский HR-V 2023 получил более агрессивный дизайн. Ему досталась восьмиугольная решетка радиатора с S-образным сетчатым рисунком, крупные фары с росчерками светодиодных ДХО, атлетичный капот и массивный передний бампер с широким воздухозаборником.

Задние фонари также выглядят крупнее, чем у нынешнего HR-V. К тому же их лишили объединяющей плашки и светодиодной полосы, а логотип марки сместился немного вверх и стал крупнее. Наклон задней стойки выглядит более резким, что придает модели гладкий вид. Бампер получил двухцветный окрас. Технические характеристики нового кроссовера держатся в секрете. Инсайдеры предполагают, что ему достанется 2,0-литровый атмосферный двигатель и 1,5-литровый турбомотор от нового Civic.