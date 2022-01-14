Новости Только каждый третий водитель готов пересесть на электромобиль: исследование

Больше всего приверженцев электрических и электрифицированных автомобилей в Японии и Южной Корее

Компания Deloitte опубликовала результаты собственного исследования, целью которого было определение готовности водителей выбрать в качестве второго автомобиля электрокар или гибрид. Как оказалось, меньше всего к переходу на электротягу готовы американцы. Из 918 участников опроса 69% сказали, что их второй автомобиль будет с ДВС. Среди причин неприятия электротранспорта называли недостаточный запас хода и недостаточно развитую зарядную инфраструктуру. Приобрести полностью электрическую модель готовы только 5% американцев. Гибридам и плагин-гибридам отдают предпочтение 17 и 5% опрошенных соответственно.

Схожие результаты и в Юго-Восточной Азии: дизельным и бензиновым автомобилям отдают предпочтение 66%, полностью электрическим — 5%, гибридным — 15%, плагин-гибридным — 11%.

Тогда как в Японии и Южной Кореи ситуации кардинально иная. Так среди японцев автомобиль с ДВС готовы выбрать в качестве второй машины 39% опрошенных, электромобиль и плагин-гибрид по 11%, гибрид — 37%. В Южной Корее ситуация немного иная: ДВС — 37%, электромобиль — 23%, подключаемый гибрид — 11%, гибрид — 24%.

Страны Европы в опросе представлены Германией. Среди немцев отказаться от ДВС готовым 42% из 1150 опрошенных. Из них в пользу электромобилей высказались 15%, а подключаемых гибридов — 12%, гибридов — 18%.

Интересно, что в Китае, который многие автопроизводители рассматривают, как основной рынок сбыта, к переходу на электромобили готовы только 17% респондентов. Тогда как доля приверженцев ДВС остается на уровне 58%.

При этом все участники опроса отмечают, что на окончательное решение может повлиять цена на электроэнергию. Также разошлись во мнениях и относительно зарядки батареи. Японцы, американцы и индийцы предпочитают заряжать батареи дома, тогда жители Юго-Восточной Азии — только на общественных станциях.