Новый Hyundai Accent стал похож на Elantra (фото)

Премьера новинки ожидается до конца 2022 года

Седан Hyundai Accent готовится сменить поколения. По некоторым данным модель новой генерации компания покажет еще до конца этого года. Официально дата премьеры еще не названа. Не спешит Hyundai и делиться снимками новинки, но благодаря фотошпионам появилась возможность рассмотреть автомобиль задолго до премьеры.

На снимках следующий Hyundai Accent частично покрыт камуфляжем. В таком виде седан заметили на стоянке где-то в Южной Корее. Несмотря на все старания производителя скрыть дизайн новинки, уже сейчас понятно, что новый Accent получит черты Elantra.

Как видно на фото, седану досталась широкая решетка радиатора, новые бамперы и оптика. На корме — новая, более угловатая дверь багажного отделения. Линия крыши стала более покатой, а сам автомобиль прибавил в габаритах. Еще более существенные изменения ожидаются в салоне автомобиля, но подробных фото сделать не удалось. На несколько не очень удачных кадрах видны только передние сиденья с массивными подголовниками и частично задний диван.

Официально информации о технической начинке нового Hyundai Accent нет. Предположительно, моторную линейку седана следующего поколения составят 1,5-литровые бензиновые и дизельные двигатели, работающие по схеме «мягкий гибрид».