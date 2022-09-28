Еще минус один: производитель грузовиков Isuzu уходит из России

Компания сворачивает площадку в Ульяновске

Isuzu Motors Ltd рассматривает возможность полного прекращения производства своих грузовиков на заводе в российском Ульяновске. На этой площадке собирали малотоннажные (N-серия), среднетоннажные (F-серия) и тяжелые грузовики (серия Giga).

По некоторым данным, конвейер предприятия простаивает с марта этого года. Официальная причина остановки — проблемы с поставками автомобильных компонентов. Сама Isuzu не намерена возобновлять производство в России. И причина не в поставках, а в военной агрессии против Украины.

Несколькими днями раньше о закрытии своих российских заводов сообщили еще две японские компании. 23 сентября заявление Toyota объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге. 24 сентября Mazda заявила, что выходит из совместного предприятия с холдингом «Соллерс Авто», которое выпускало автомобили марки во Владивостоке.