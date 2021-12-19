Новый кроссовер Haval блеснул роскошным салоном

Интерьер Haval Dargo унаследовал от базового DaGou

Информация о том, что большой кроссовер Haval DaGou за пределами Поднебесной будет называться иначе, появилась на прошлой неделе. Тогда же показали его экспортную версию, известную как Dargo. До сегодняшнего дня интерьер автомобиля оставался загадкой, но одно из подразделений Haval решило исправить ситуацию и показать кроссовер во всей красе.

От базового Haval DaGou экспортный вариант отличается иной передней частью. У кроссовера другая решетка радиатора и бампер, фары теперь представляют единое целое с решеткой. Габариты новинки пока не раскрывают.

Салон Haval Dargo идентичен с китайским собратом. Кроссовер получил цифровую панель приборов, закругленный тачскрин мультимедийной системы, вертикальные дефлекторы обдува и «шайбу» вместо традиционного рычага переключения коробки передач.

Моторную гамму Dargo унаследует от китайского Haval DaGou. Это два бензиновых мотора объемом 1,5 и 2,0 литра отдачей 169 и 211 л.с. соответственно. Вариант коробки один — семиступенчатая роботизированная. Привод может быть передним или полным.

В стандартном оснащении базового DaGou числятся камеры кругового обзора, проекционный экран, адаптивный круиз-контроль и мониторинг «слепых зон». Также уже «в базе» предусмотрены системы активного экстренного торможения и удержания в полосе движения. По всей вероятности, такой же набор получит и экспортный Haval Dargo.