Новый кроссовер Kia показали на официальных изображениях

Дебют запланирован на 16 декабря

Kia продолжает рекламную кампанию нового трехрядного кроссовера, который получил название Carens. Впервые новинку показали на затемненных тизерах несколько дней назад, а теперь опубликовали дизайнерские скетчи модели.

Автомобиль, построенный на базе кроссовера Seltos, получил аналогичную стилистику исполнения. Однако оригинальные фары и задние фонари формируют у модели собственный экстерьер, который выглядит агрессивнее, чем у донора. Также можно отметить наличие скульптурных крыльев, переднего воздухозаборника с хромированной окантовкой, колесных арок с пластиковой облицовкой и темных передних стоек.

На корме внимание привлекают фонари, соединенные между собой светодиодной полосой, и бампер с алюминиевой вставкой, которая повторяет ту, что интегрирована в передний бампер. Колесная база выглядит довольно длинной, говоря о наличии в салоне трех рядов сидений. В оснащение кабины вошел огромный экран, который объединяет цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Также видно рулевое колесо, как у Seltos.

По словам главы марки, новый кроссовер будет выполнен в последнем языке дизайна марки Opposites United. Дебют нового Kia Carens состоится 16 декабря этого года. Изначально модель будет доступна на рынке Индии, а затем поступит в продажу и в других странах. Стоимость и дата входа на рынок будет объявлена позже.