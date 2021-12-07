Ржавую Honda Civic восстановили после 23 лет простоя под открытым небом

Весь процесс восстановления показали в 23-минутном видео

Хот-хэтч Honda Civic Type R, который сошел с конвейера в 1998 году, больше десяти лет простоял под открытым небом, практически став частью леса. Его кузов сильно пострадал от постоянных перепадов температур и повышенной влажности. Салон также пришел в негодность.

Коррозия поразила все швы, днище, пороги и прочие детали. К тому же почти рассыпалась передняя часть машины, а ее крылья помяты. Фары и задние фонари – разбиты. Однако такое состояние автомобиля не испугало энтузиастов и они решили восстановить «заряженный» хетчбэк. Восстановительный процесс был снят на видео и опубликован на YouTube-канале Mad4Motors.

Конечно же привести автомобиль в идеальное состояние было не просто, но специалисты отлично справились с этой задачей. Изначально они устранили все очаги ржавчины, а также сняли детали, которые не подлежат восстановлению. Салон полностью отправился в утиль, включая сиденья. Еще одним открытием стало то, что под капотом не было двигателя. Так как на кузов была нанесена пленка, то лаковое покрытие сохранилось в довольно сносном состоянии и специалистам пришлось не полностью его перекрашивать.

После восстановления кузова, в подкапотное пространство машины установили новый двигатель. Разбитую оптику заменили на новую и использовали новые оригинальные колеса. В салоне новая отделка красного цвета и спортивные кресла. Приборную панель и руль экспертам удалось восстановить. Для автомобиля, которому исполнилось 23 года, половину из которых он простоял на загородной свалке, он выглядит великолепно. Правда узнать в этом белоснежном Honda Civic Type R ту развалину практически невозможно.