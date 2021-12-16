Ведущие европейские производители грузовиков создадут крупнейшее СП

Три ведущих производителя коммерческих автомобилей в Европе – Daimler Truck, Traton Group (MAN и Scania) и Volvo Group подписали обязывающее соглашение о создании нового совместного предприятия по развитию сети высокоскоростных станций зарядки для большегрузных грузовиков и туристических автобусов.

Трое участников получат в СП равные доли, штаб-квартира будет находится в Амстердаме, планируется разработка и собственного логотипа. Инвестиции составят не менее 500 млн евро, что станет самым крупным вложением в инфраструктуру европейских автомобильных грузоперевозок. Новое совместное предприятие должно заработать уже в 2022 году и в течение пяти лет ввести в эксплуатацию по всей Европе не менее 1700 станций высокоскоростной зарядки для большегрузного электротранспорта. Располагаться они будут вдоль основных магистралей и вблизи крупных логистических центров.

Таким образом, это поможет перейти на полную декарбонизацию автомобильного транспорта в Европе, запланированную на 2050 год. Образование нового СП тремя ведущими игроками в большегрузном сегменте – Daimler Truck, Traton Group (MAN и Scania) и Volvo Group – хороший пример для других участников рынка. В отчете Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), опубликованном в мае 2021 года, настоятельно рекомендуется создать до 15 тыс. высокоскоростных зарядных станций не позднее 2025 года и до 50 тыс. уже к 2030 году.