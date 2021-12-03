Новый кроссовер Lexus: первые фото и информация (он электрический)

На рынке ему придется конкурировать с Mercedes-Benz EQC, Audi Q4 e-tron и Tesla Model Y

Lexus поделился первым изображением и коротеньким видео электрического кроссовера RZ. Новинка станет первой моделью марки, построенной на модульной платформе e-TNGA. Ранее эта архитектура легла в основу «кроссоверов-близнецов» Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Обе модели доступны в моно- и полноприводных модификациях. В полноприводных версиях (по одному мотору на оси) отдача силовой установки составляет 218 л.с. Емкость тяговой батареи — 71,4 кВтч, что обещает запас хода от 460 до 530 км.

По некоторым данным, по мощности Lexus RZ превзойдет Toyota bZ4X. Агрегаты представленного в марте этого года концепта Luxus LF-Z Electrified выдавали 544 л.с., но у серийного кроссовера отдача будет скромнее.

Больше подробностей о новом кроссовере появится во время официально премьеры. Точная дата пока не озвучена, но уже известно, что на рынок Lexus RZ выйдет в 2022 году.