Попит на авто в Україні зростає: де купують машини

Абсолютна більшість автомобілів, що завозяться сьогодні до України – екземпляри з пробігом. Наприклад, з більш як 78 тис. легковиків, що були куплені у жовтні цього року, 62 тис. – вживані автомобілі з Європи та Америки. Де і в який спосіб знаходять їх щасливі власники?

Факт, особливо помітний у невеликих українських містечках: машин на вулицях принципово побільшало. І неозброєним оком видно, що левова частка «прибавки» з’явилася завдяки неновим автомобілям, та й статистика реєстрацій підтверджує – 80% авторинку сьогодні складають вживані автівки. Більшою мірою це внутрішні перепродажі, але й нещодавно пригнаних з-за кордону чимало.

За даними аналітиків одного з провідних майданчиків з продажу автомобілів – сервісу OLX Авто, на вторинному ринку переважають доступні для кожного машини з цінником до 5 тис. доларів. Також значну частку пропозиції займають машини середнього цінового сегменту вартістю до 10 тисяч доларів.

Одна з причин зростання долі вживаних автомобілів у числі перших реєстрацій – спрощення процесу купівлі таких машин. Адже у машині «з рук» покупця завжди відлякував саме процес пошуку, вибору та купівлі. Доводилося багаторазово телефонувати продавцям, проводити з ними цілі телефонні інтерв’ю щодо стану машини та виїздити на перегляди, часом за сотні кілометрів. Але в наш час картина вибору вживаного автомобіля принципово видозмінилася: для цього не потрібно навіть виходити з дому.

Саме протягом останніх півтора – двох років, у 2020-му та 2021-му, спостерігається підвищений інтерес до пошуку авто в онлайні. До глобального оцифровування усіх сфер життя додалася пандемія, вона органічно витіснила на другий план автобазари – при всій їхній колишній популярності. Крім того, карантинні заходи обмежили доступ українців до громадського транспорту, до місцевих і далеких поїздок, і разом з подорожчанням квитків на потяги та автобуси це спонукало багатьох мешканців розпочати пошук свого першого сімейного автомобіля.

Андрій Коцина, керівник OLX Авто

– Чи буде рости попит на купівлю авто серед українців? За нашими даними щомісяця на OLX легковий транспорт шукають понад 9 мільйонів разів, а рівень знання категорії Авто стабільно складає 88%. Враховуючи подорожчання громадського транспорту, обмеження в період локдауна, можна сміливо очікувати зростання зацікавленості мати власне авто.

Перше знайомство з машиною тепер повністю відбувається в онлайні. Тому інтернет-майданчики добре попрацювали над тим, щоб зробити цей процес не просто більш зручним, а й більш глибоким. В результаті покупець може серед сотні варіантів відфільтрувати «свій» автомобіль максимально точно, не виїжджаючи даремно на перегляд вживу. Придбати автомобіль в інтернеті сьогодні так само природно, як і звичайні товари повсякденного вжитку, або, скажімо, як квартиру або дачу. І мільйони пересічних мешканців України вже роблять це, спираючись у тому числі і на свій попередній досвід дрібних покупок в інтернеті.

За даними сервісу OLX Авто, в якості першої машини найчастіше розглядаються вживані авто, а досвідчені водії частіше хочуть купити новий автомобіль. Тож не дивно, що велику долю «лотів» в розділі «Легкові автомобілі» становлять пропозиції саме нових автомобілів від автосалонів. Власне, у категорії OLX Авто знайдеться варіант для будь-якого запиту – одночасно тут пропонуються тисячі автомобілів, серед яких є буквально найекзотичніші варіанти.

Знайти свою майбутню машину в онлайні допомагає зручний інтерфейс, як у комп’ютері, так і у мобільному додатку, ціла низка фільтрів спрощує цей процес. Наприклад, крім звичного відбору за технічними характеристиками можна також обирати автомобіль за пробігом, або навіть за улюбленим кольором – так-так, вітчизняний споживач нарешті може це собі дозволити! Є змога навіть відфільтрувати машину за країною походження і країною, звідки вона потрапила до України.

Отже, жодних сумнівів немає у тому, що українські громадяни купуватимуть ще більше автомобілів. Для цього є всі основні передумови – і незадоволений попит, і чималий середній вік існуючого автопарку. А з іншого боку, сприятиме цьому те, що вітчизняний споживач має такий зручний інструмент, як онлайн-сервіси з продажу нових та вживаних авто.