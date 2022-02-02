Новинка Новый кроссовер Lexus RX уже на подходе — раскрыты характеристики

Пятое поколение новинки дебютирует во второй половине 2022 года

Японское издание Mag-X поделилось свежими подробностями о пятом по счету поколении кроссовера Lexus RX. В движение базовую версию будет приводить бензиновый 2,4-литровый турбированный двигатель, выдающий 275 л.с. Прежний 3,5-литровый V6, которым комплектуется актуальная модель, станет историей.

Покупателям автомобиль следующей генерации предложат в трех гибридных модификациях — RX350h, RX450h+ и RX500h. Версия RX350h будет комплектоваться такой же силовой установкой, что представленный летом прошлого гибридный кроссовер Lexus NX 350h второго поколения. У последнего она состоит из 2,5-литрового атмосферного двигателя и электромотора. Совокупная отдача агрегатов — 244 л.с.

В версии RX450h+ предусмотрена более сложная система с 2,5-литровым ДВС, дополненным электромотором и литий-ионной батареей.

Актуальный Lexus RX / Актуальный Lexus RX

В топовом исполнении следующий RX будет плагин-гибридом — RX500h. Такому кроссоверу положены наддувный бензиновый двигатель рабочим объемом 2,4 литра, электромотор и аккумулятор. Информации о мощности силовых установок нет.

Lexus RX пятого поколения представят во второй половине 2022 года. Актуальная модель выпускается с 2015 года.