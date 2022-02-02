Volkswagen готовит новый перспективный кроссовер (первые фото)

Модель станет одной из самых крупных в линейке производителя

В сети появились снимки ходового прототипа нового кроссовера Volkswagen. Автомобиль, скрывающийся под индексом VW416/3 проходит финальные испытания в Европе. Ожидается, что безымянная модель станет одной из самых крупных в линейке марки.

В основе новинки лежит самый крупный на данный момент кроссовер марки — семиместный Talagon. Его длина достигает 5153 мм, а размер колесной базы — 2980 мм. От базовой модели VW416/3 будет отличаться укороченным кузовом и дизайном задней части, которая больше напоминает кросс-купе.

По некоторым данным, новый крупный кроссовер выйдет на рынок под названием Talagon X. Учитывая то, что обе модели построены на растянутой платформе MQB, клиентам он сможет предложить просторный пятиместный салон и вместительное багажное отделение.

На рынке VW416/3 будет доступен с несколькими моторами на выбор. В списке значатся 2,0-литровый турбированный EA888-DPL мощностью 186 или 220 л.с. и 2,5-литровый V6 отдачей 299 л.с. Оба агрегата работают в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним или полным приводом.

Сборку нового Volkswagen Talagon X наладят на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Дата старта продаж и цены пока не объявлены.