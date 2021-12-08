Новый кроссовер Porsche показали на живых фото – это не Cayenne

Модель 911 с увеличенным на 50 мм дорожным просветом заметили на «Северной петле»

О том, что Porsche ведет разработку внедорожной версии спорткара 911 стало известно не так давно. На видео автомобиль попал впервые. Сейчас новинка под названием 911 Safari проходит финальные испытания в Нюрбургринге.

Среди основных особенностей, которые отличают особую внедорожную версию от стандартного спорткара значатся доработанная подвеска и увеличенный на 50 мм дорожный просвет. Также автомобиль сможет похвастаться расширителями колесных арок, другими бамперами и покрышками Pirelli. Сюда же можно добавить особый обвес и дополнительную защиту днища. Все это значительно повысит проходимость и позволит проезжать там, куда бы не смог добраться спорткар.

Ожидается, что в движение Porsche 911 Safari будет приводит тот же мотор, что устанавливается на 911 4S. Это 3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 450 л.с. и 530 Нм.