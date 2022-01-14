Новый кроссовер Renault показали без камуфляжа (фото)

Новинку представят в ближайшие несколько месяцев

Renault продолжает активную рекламную кампанию своего нового кроссовера, который получил название Austral. Новинка является ближайшим родственником Nissan Qashqai и заменит в линейке производителя устаревший Kadjar.

Ранее компания уже делилась фотографиями модели. Но тогда ее кузов был покрыт плотным камуфляжем. Теперь Renault распространила серию затемненных тизеров, на которых модель показана в профиль без малейшей маскировки. Также наряду с этими снимками опубликовано короткое видео. Судя по ним, кроссовер выглядит элегантно и динамично. По своей стилистике исполнения он перекликается с новым Ниссан Кашкай. Впрочем, это не удивительно, ведь у автомобилей общая платформа.

Austral получил необычную оптику, у которой корпус изготовлен из органического стекла, и на него нанесен характерный узор. Именно они образуют изысканный орнамент, когда зажигаются светодиодные огни. Между фарами находится светящийся логотип марки. Задние фонари также получили особую графику и смотрятся не менее стильно. Салон модели пока не рассекретили. Известно, что его оснащение будет соответствовать современным тенденциям.

Техническую информацию в компании официально не раскрыли. Инсайдерам удалось узнать, что новый кроссовер будет поставляться с гибридной силовой установкой на основе 1,3-литрового двигателя, который дополнять 12-вольтовым стартер-генератором. Также возможно появление полностью электрической версии. Презентовать Renault Austral планируют весной этого года, а на рынок она выйдет в конце 2022 или начале 2023-го.