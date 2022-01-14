Семейство Toyota Yaris пополнилось хардкорной версией (фото)

Тираж модели составит всего 500 экземпляров

Сегодня, 14 января 2022 года, открыл свои двери Токийский автосалон. Автопроизводители свезли на него свои самые передовые новинки и концепты. Toyota привезла на выставку несколько новых моделей, включая полноприводный хот-хэтч GRMN Yaris.

Новинка выйдет тиражом в 500 экземпляров и будет предлагаться исключительно на рынке Японии. От традиционного GR Yaris версия GRMN отличается габаритами. Она на 10 мм ниже и на 10 мм шире донора. Также у автомобиля на 5 мм расширена задняя колея и на 30 кг снижена снаряженная масса. Последнего удалось достичь за счет удаления из салона заднего ряда сидений. На их месте установлена специальная распорка, которая обеспечивает нужный уровень жесткости каркаса.

Внешне хот-хэтч также обновили. Причем модификации довольно обширны. Так, самой «злой» версии культового японского автомобиля достались крыша и капот из углепластика, огромный передний сплиттер, увеличенные воздухозаборники, расширенные колесные арки, задний бампер с массивным диффузором, огромное антикрыло, титановый глушитель. Ездит хетчбэк на 18-дюймовых титановых колесах Volkracing, обутых в шины Bridgestone Potenza.

Автомобилю модернизировали подвеску, дополнив ее регулируемыми амортизаторами Bilstein. В салоне установили спортивные ковши Recaro и новую цифровую приборную панель. При этом двигатель остался прежним. Речь идет о 1,6-литровом трехцилиндровом турбомоторе мощностью 272 л.с. и 390 Нм крутящего момента, который сопряжен с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Компания уже открыла возможность бронирования Toyota GMRN Yaris. Его поставки намечены на июнь-июль текущего года. Стоимость каждого экземпляра модели обойдется минимум в 64 000 долларов.