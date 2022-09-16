Новый кроссовер Subaru оказался усовершенствованным XV

В новом поколении Subaru XV на всех рынках будет носить имя Crosstrek

Выпускаемый с 2011 года компактный кроссовер Subaru XV переживает смену поколений. Теперь во многом унифицирован с новыми Subaru WRX и Levorg, и на всех рынках называется Subaru Crosstrek.

Кроссоверу пересмотрели дизайн, усилили кузов, повысили шумоизоляцию и улучшили управляемость. В частности, модернизированная платформа SGP (Subaru Global Platform) имеет усиленные крепления подвески и более жесткую несущую основу кузова. При производстве самого кузова применены новые технологии и материалы. Также инженеры Subaru перекалибровали рулевой механизм с установленным на рейке электроусилителем.

При прежней колесной базе в 2670 мм кроссовер стал на 5 мм короче и на 15 мм ниже. В новом поколении габариты модели составляют 4480 х 1580 х 1800 мм. Паспортный дорожный просвет — 200 мм. Диаметр колесных дисков — 17 или 18 дюймов в зависимости от комплектации. Уже «в базе» Crosstrek укомплектован полностью светодиодной оптикой.

Интерьер кроссовера оформлен в стилистике WRX и Levorg. В наличии цифровая панель приборов и вертикальный дисплей мультимедийной системы диагональю 11,6 дюйма. Также Crosstrek достались новые сиденья с большим количеством регулировок и без промежуточных опор (направляющие прикреплены прямо к кузову).

Смена поколений принесла модели систему EyeSight следующего поколения, электрический усилитель тормозов и полноценную систему кругового обзора.

Гибридная силовая установка e-Boxer досталась Subaru Crosstrek от предшественника. Она включает 2,0-литровый атмосферный оппозитник и клиноцепной вариатор Lineartronic со встроенным электромотором. У Subaru XV отдача агрегатов составляла 145 и 14 л.с. соответственно. Какой оно будет у модели нового поколения не известно. Также нет информации о емкости тяговой батареи. Привод — полный.

На родном рынке марки продажи нового Subaru Crosstrek стартуют в 2023 году. Тогда же кроссовер появится и за пределами Японии.