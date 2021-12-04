Новый кроссовер Toyota вызвал настоящий ажиотаж

Компания предложила доступную и практичную модель

Из-за глобального дефицита полупроводников многие автопроизводители не могут выполнить поставленные планы. В результате, продажи в отрасли колоссально снизились. Однако кроссовер Toyota Rush сейчас очень популярен и хорошо продается.

Например, в целом в Индонезии объемы реализации машин наоборот выросли на 54,1% по сравнению с октябрем 2020 года. Больше всего популярностью на этом рынке пользовались обновленные кросс-вэны Toyota Rush. В октябре дилеры продали 5 312 автомобилей данной модели, что на 7% больше чем за аналогичный период прошлого года. Также спросом пользовались Mitsubishi Xpander, которых за месяц продали 4 763 единицы, прибавив к результату 2020 года 6,3%.

Toyota Rush достигает в длину 4435 мм. Его высота составляет 1705 мм, а ширина – 1695 мм. Расстояние между осями – 2 685 мм. Салон кросс-вэна имеет трехрядную конфигурацию и рассчитан на семь человек. В движение модель приводит 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с. Он работает в паре с четырехступенчатым «автоматом» или «механикой».

Mitsubishi Xpander при колесной базе 2775 мм достигает в длину 4475 мм. Высота и ширина модели равны 1700 и 1750 мм соответственно. Под капотом установлен 1,5-литровый мотор с отдачей 150 л.с., который сопряжен с пятиступенчатой «механикой» или «автоматом». Привод только передний. Стоимость кросс-вэна Rush стартует от 17 000 долларов, а Xpander – $16 000.