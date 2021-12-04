Свисток не помог: Tesla объявила отзыв из-за низкого качества машин

Под отзыв попали более 20 тысяч электрокаров

Не так давно Tesla отзывала почти три тысячи электромобилей Model 3 и Y из-за проблем с подвеской. Не успел американский производитель устранить эту неисправность, как ему вновь приходится объявлять отзывную кампанию. На этот раз под удар попали 21 599 электрических кроссоверов Model Y. Возможно, компании вместо производства свистков стоит больше внимания уделять качеству автомобилей.

В электрокарах, которые были выпущены в Китае в период с 16 июня 2020 года по 10 ноября 2021-го, обнаружены проблемы с подвеской. В частности, у задних и передних кулаков нет нужной прочности, поэтому они могут сломаться в любой момент, что приведет к разъединению звеньев подвески. Это может привести к авариям, особенно если машина будет ехать на высокой скорости.

О проблеме стало известно из жалоб владельцев электромобилей марки. Американская компания провела расследование, которое и подтвердило факт наличия дефекта. Выполнить работы по устранению неисправности обещают в короткие сроки и за счет производителя. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), с аналогичной проблемой столкнулись и жители Америки.

Впрочем, это не удивительно, так как Tesla экспортирует машины из КНР в США. Так как количество электрокаров небольшое, то в Америке отзыв затронул всего 826 экземпляров Model Y, построенных с 2020 по 2021 год. Стоит отметить, что эта модель ввозится из Китая и в Европу. Поэтому следует ожидать, что следующая кампания затронет европейские страны.