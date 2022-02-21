Новый лифтбек Changan выходит на рынок с бюджетным ценником

Цена новинки стартует от 17 000 долларов

Китайская компания Changan готовится выпустить на рынок стильную новинку. Речь идет о лифтбеке Uni-V, который дебютировал осенью прошлого года. Он присоединится к уже существующим кроссоверам Uni-T и Uni-K, и составит конкуренцию Skoda Octavia.

Новинка достигает в длину 4680 мм при колесной базе 2750 мм. Ее ширина и высота составляют 1838 и 1430 мм соответственно. Внешность выполнена в стилистике данной линейки. Автомобилю досталась безрамочная решетка радиатора, узкие светодиодные фары, агрессивный бампер, широкий капот и скрытые дверные ручки. Задние фонари выполнены в форме единой плашки, а патрубки выхлопной системы разнесены по углам бампера.

Топовой версии Uni-V положен выдвижной спойлер, а варианту Sport – агрессивные бамперы и 19-дюймовые колесные диски. Салон лифтбека также выглядит стильно и современно. В его оснащение вошла цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным экраном, климат-контроль, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Список систем помощи водителю зависит от комплектации машины.

В движение новинку приводит 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который сопряжен с 7-ступенчатым «роботом» и системой переднего привода. Позже появится версия с 2,0-литровым мотором. Стоимость лифтбека Changan варьируется от 17 до 21 тысячи долларов. После того, как автомобиль освоится на рынке Китая его отправят в другие страны.