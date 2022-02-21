Компания Philips создала лампу, которую менять уже не придется

У автомобилистов есть выражение, согласно которому сигнальные огни автомобилей являются инструментом для общения на дороге. А для того, чтобы такое общение было максимально понятным, сигналы указателей поворотов, стоп-сигналы, габаритные огни, лампы подсветки номерных знаков и даже задние противотуманки должны быть максимально выразительными при любых погодных условиях.

Сделать такой апгрейд по силам новым сигнальным светодиодным лампам Philips Ultinon Pro6000 LED. Автомобильные светодиодные лампы Philips с цоколем T10 заслужили репутацию сверхнадежных источников света. Даже вышедшие 11 лет назад лампы первого поколения преимущественно продолжают исправно работать.

Секрет такой «живучести» заключается в применении лучших компонентов и способности источников света противостоять высоким температурам. Находясь в непосредственной близости от ламп головного света, габаритные огни подвержены очень сильному нагреву и, как следствие, быстро теряют свою работоспособность. В свою очередь, диодные источники света Philips без проблем выдерживают даже продолжительное соседство с работающими лампами головного света. Миниатюрные диодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED T10 без последствий выдерживают повышение температуры в фаре до 120 градусов. Таких показателей удалось достичь заменив керамические компоненты предыдущего поколения системы охлаждения композитными. Как и в прошлые годы, система охлаждения является запатентованной разработкой компании и теперь называется HeatShield. Наряду с улучшенной термостойкостью новый композитный материал обеспечил необходимую гибкость для изменения конструкции корпуса ламп. Такие изменения не только улучшили внешний вид источников света, но и открыли путь к увеличению их яркости. Теперь свет излучает не один, а три светодиода, расположенные с трех сторон лампы. Такое конструктивное решение позволило увеличить световой поток до рекордных 90 люмен, а луч света теперь раскрывается на 180 градусов и идеально заливает отражатель фары. Срок службы ламп Philips Ultinon Pro6000 LED T10 составляет 5 тысяч часов. Лампы доступны с тремя цветовыми температурами: 4000К (теплый белый свет), 6000К (белый свет) или 8000К (холодный белый свет). А для того, чтобы источники света никогда не теряли контакта, металлические контактные усики на цоколе теперь стали вдвое толще.

Говоря о лампах габаритного света, стоит упомянуть еще один очень популярный тип ламп C5W, который применяется в салонном освещении. Лампы данного типа по-прежнему предлагаются в трех типоразмерах: 31, 38 и 43 мм при двух цветовых температурах 4000К и 6000К. Наряду с этим, световой поток источников света увеличился до 100 лм (ранее было 45 лм), а при установке лампы не требуют соблюдения полярности.

Изменения коснулись и линейки сигнальных ламп для стоп-сигналов, указателей поворотов, ламп заднего хода и штатных ходовых огней. Новый дизайн сигнальных ламп с колпачками-светофильтрами вернул светодиодным источникам света контуры классических ламп накаливания. Но светодиодные лампы не только приобрели привычные для многих водителей формы, их габаритные размеры теперь идентичны или практически идентичны классическим источникам света с нитью накаливания. Претерпел изменения и модельный ряд. Помимо привычных типов P21W, WY21W, P21/5W, PY21/5W, P21/5W, W16W, W21/5W, W21W в линейке сигнальных ламп появились лампы R5W/R10W в исполнении как для 12V так и 24V. Следует отметить, что все так называемые бесцокольные лампы теперь лишены полярности, а размеры металлических колпачков всех фланцевых источников света (тип P) теперь отвечают требованиям норматива ЕЭК ООН, исключающим проблемы при установке.

Яркий красный, насыщенный желтый и кристально чистый белый свет улучшает видимость транспортного средства, а также осуществляемые маневры, что, безусловно, повышает безопасность как водителя, так и других участников дорожного движения.